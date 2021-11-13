Просто космос: самый дорогой футболист мира забил шикарный гол пяткой на тренировке (видео)

Просто космос: самый дорогой футболист мира забил шикарный гол пяткой на тренировке (видео)

Килиан Мбаппе продемонстрировал свою невероятную технику.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился фантастическим голом на тренировке сборной Франции перед матчем 9-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против Казахстана.

После навеса с фланга от партнера 22-летний нападающий развернулся на 180 градусов и, находясь спиной к воротам, в одно касание нанес удар пятой - мяч попал в самую "девятку".

Видео феноменального гола Мбаппе пресс-служба "трехцветных" выложила на свою страницу в Twitter.

Неудивительно, что Килиан способен на такие шедевры. Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

После шести сыгранных матчей Франция (12 баллов) лидирует в группе D, где также выступает Украина. Победа в следующем матче над Казахстаном обеспечит команде Дидье Дешама первое место и прямую путевку на мундиаль в Катаре.

Встреча Франция - Казахстан состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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