Просто космос: самый дорогой футболист мира забил шикарный гол пяткой на тренировке (видео)

Килиан Мбаппе продемонстрировал свою невероятную технику.
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился фантастическим голом на тренировке сборной Франции перед матчем 9-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против Казахстана.
После навеса с фланга от партнера 22-летний нападающий развернулся на 180 градусов и, находясь спиной к воротам, в одно касание нанес удар пятой - мяч попал в самую "девятку".
Видео феноменального гола Мбаппе пресс-служба "трехцветных" выложила на свою страницу в Twitter.
Ce but de @KMbappe #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ajgu5kk46H— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2021
Неудивительно, что Килиан способен на такие шедевры. Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
- После шести сыгранных матчей Франция (12 баллов) лидирует в группе D, где также выступает Украина. Победа в следующем матче над Казахстаном обеспечит команде Дидье Дешама первое место и прямую путевку на мундиаль в Катаре.
- Встреча Франция - Казахстан состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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