"Просто накипело уже": звездная каратистка Терлюга написала эмоциональный пост, отказавшись от всех интервью

"Просто накипело уже": звездная каратистка Терлюга написала эмоциональный пост, отказавшись от всех интервью

Спортсменка осталась недовольна действиями СМИ.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга написала эмоциональное сообщение, в котором заявила, что не будет в ближайшее время общаться с прессой.

"Просто накипело уже. В ближайшее время от меня больше никаких интервью. Перекручивают информацию постоянно. Во-первых, расписались мы 22-го, поженились 26-го. Расписались и поженились в Одессе.

Во-вторых, подарками и премиями после Олимпиады я довольна и благодарна за все. За дом и квартиру рассказала прикол, что так случилось, но я не сказала ничего плохого.

И таких моментов, когда мне скидывают и перекрученные слова, и стремные заголовки, очень много. Уважаемые журналисты, не все вы оказались адекватными, поэтому приходится еще раз объясняться после разных статей.

Я - в отпуск, без комментариев в ближайшее время", - написала Анжелика в сторис Instagram.

instagram.com/anzhelika_terliuga

В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга сказала, что ей не нравится район, в котором ей подарили квартиру за олимпийскую медаль в Токио.

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