"Просто рассыпались": боксер, которого побеждал Усик, раскритиковал Джошуа, Фьюри и Дюбуа

Марк Хук / © Associated Press

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Немецкий боксер Марко Хук после победы Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом раскритиковал Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниеля Дюбуа за их выступления в поединках с украинцем.

Хук вспомнил свой поединок против Усика. Он заявил, что оказывал Александру больше сопротивления, чем многие из соперников украинского чемпиона после их боя.

Усик провел бой с Хуком в 2017 году в четвертьфинале WBSS. Украинец победил техническим нокаутом в десятом раунде.

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"За три недели до этого боя я был тяжело болен. Все задокументировано... Лихорадка, сильная простуда, антибиотики, и все равно я вышел на ринг. Не каждый сделал бы это. Но я – не "каждый"...

Несмотря на эти условия, я боролся против Усика, который был в отличной форме, и дал ему отпор. Я сопротивлялся больше, чем многие из его последующих соперников. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Даниель Дюбуа – все они против Усика просто рассыпались как первоцвет. Даниель Дюбуа... то, что он сделал, было похоже на отказ работать.

Я был измучен, но все равно был одним из немногих, кто действительно сопротивлялся. Это факт. Вот в чем разница, когда на ринге стоит настоящий боец с сердцем", – написал Хук на своей странице в Facebook.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

В Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

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Дюбуа также прокомментировал поражение от Усика в реванше. На неудачу своего подопечного уже отреагировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

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Напомним, Усик рассказал об ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.