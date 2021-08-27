Просто сдержал слово: тренер бельгийской команды пришел на пресс-конференцию голым после камбэка в Лиге Европы

44-летний специалист смог удивить всех.
Главный тренер бельгийского "Антверпена" Бриан Приске после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрской "Омонии" появился на пресс-конференции голым, прикрывшись лишь полотенцем.
Оказалось, что перед поединком датский наставник пообещал своим подопечным, что выйдет к журналистам без одежды, если футболисты смогут пробиться в групповую стадию турнира.
Игроки "Антверпена" со своей задачей справились - отыграли отставание в два мяча после первой игры и одержали победу в серии пенальти.
Бриану пришлось выполнять обещание, что он и проделал к удивлению многих.
Wait... What's happening here?! #OMOANT #COYR⚪ #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021
- Приске возглавил "Антверпен" летом 2021 года.
- Под руководством датчанина бельгийская команда сыграла шесть матчей: одержала две победы, раз сыграла вничью и трижды проиграла.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, луганская "Заря" проиграла австрийскому "Рапиду" и вылетела в Лигу конференций.