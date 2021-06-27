"Просто сдулся "патриот": Ломаченко попал под шквал критики фанатов из-за появления в ринге без украинского флага

"Просто сдулся "патриот": Ломаченко попал под шквал критики фанатов из-за появления в ринге без украинского флага

Болельщики нашли, за что упрекнуть экс-чемпиону мира.

Украинский боксер Василий Ломаченко после эффектной победы над японцем Масаеши Накатани попал под критику фанатов за то, что праздновал свой успех в ринге без национального флага.

Так, почетный президент футбольного клуба "Нива" (Винница) Василий Вовк написал в Facebook: "Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве... в том числе без флага Украины, без единого символа нашего государства!

Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана".

В комментарии к посту многие фанаты раскритиковали боксера за такие действия. Вот что писали они о Василии:

"От какой страны он выступал?"

"Значит, Ломаченко - не украинский спортсмен. Манкурт"

"Просто сдулся "патриот"

"С Ломаченко и Усиком все ясно. Ихний флаг - красный с серпом и молотом"

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