"Просто шокирует": посол Украины в США дала оценку скандальному инциденту с украинским флагом на теннисном турнире в Цинциннати

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала недавний скандальный инцидент с болельщицей, которую попросили убрать флаг Украины на теннисном матче россиянок в американском Цинциннати.

Отметим, что болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Интересно, что организаторы сослались на то, что размер флага превышал максимально допустимые габариты.

"Я поражена тем, что кого-то насильно сняли со спортивного мероприятия из-за флага. То, что это был флаг Украины, а заявителем был российский игрок, вдвойне ужасно. То, что это произошло в США, просто шокирует". — сказала Маркарова.

Вашему вниманию видео с этим инцидентом.

Пользователь Facebook Назли Мамедова, которая, вероятно, была очевидцем событий, утверждает, что именно российские теннисистки пожаловались на рефери, что им мешает сине-желтое знамя на трибунах.

Отметим. что этот инцидент прокомментировала и украинская теннисистка – Леся Цуренко.

"Также после инцидента с флагом в Цинциннате мы связались с посольством Украины в США. У нас был разговор по Zoom, и это уже вышло на уровень государственной позиции, что нельзя участвовать в таком ивенте одновременно и украинцам и представителям стран-агрессоров. Что это неправильно", — сказала Цуренко.

Ранее ситуацию в Цинциннате прокомментировал экс-теннисист Александр Долгополов.