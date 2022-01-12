Просто взрыв мозга: арбитр матча Кубка Африки люто "начудил" и вызвал скандал

Джанни Сиказве неожиданным образом добавил красок африканскому футболу.

Замбийский рефери Джанни Сиказве стал главным действующим лицом матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций между Тунисом и Мали (0:1).

Сначала 42-летний арбитр, которому в карьере пришлось судить даже игры Чемпионата мира, решил закончить поединок на 86-й минуте и дал финальный свисток. После протестов тунисцев Сиказве возобновил игру и окончательно сигнализировал о завершении встречи на отметке 89 минут 45 секунд.

Причем во втором тайме команды сделали 9 замен, а судья трижды ходил смотреть видеоповторы (VAR), назначил два пенальти и удалил футболиста сборной Мали. После финального свистка игроки и тренерский штаб Туниса возмутились действиями Сиказве и набросились на него и его помощников - спасать судей пришлось охранникам.

На этом история не закончилась. Через 20 минут после конца игры представители Конфедерации африканского футбола прервали пресс-конференцию главного тренера команды Мали Мохамеда Магассубы и объявили о том, что матч будет возобновлен с целью доиграть три минуты.

Встреча должна была возобновиться спустя 40 минут после свистка, однако футболисты Туниса, в отличие от соперников, на поле не вышли. Судьи и команда Мали подождали необходимое время, и финальный свисток был дан в третий раз.

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