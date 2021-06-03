"Просто заработок "бабла": экс-тренер Кличко заявил, что Усик сливает бой против Джошуа

Переговоры по титульному поединку продолжаются.

Сергей Городничев, бывший тренер легенды мирового бокса Владимира Кличко, поделился мнением о потенциальном бое украинца Александра Усика против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Усик находится в состоянии стабильности. Как боксер он - красавчик, вопросов нет вообще. Там все: техника, тактика. Есть моменты, как и у каждого.

Пацан ждет, ему надо ждать. Сейчас он неинтересен Джошуа, они просто раскачивают. Эдди Хирн - это артист. Если бы этот бой был, то он бы уже состоялся. Один день ждут, дадим 48 часов - это сказки царя Салтана. Там всем рулит пока Фьюри, и ждем, как они там разрулят.

Усик может победить Джошуа, но у Энтони больше шансов. Ему надо просто побоксировать. Я говорил, что с Хрговичем был бы идеальный момент ему побоксировать, пройти дистанцию.

Можно подраться с Паркером, с тем же Джойсом. А вот прыгать. Они же хотят денег заработать. Знаете, есть такое понятие - "слить бой". Вот он слил бой.

Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот Чисора слил Усику бой за деньги - он больше получил, чем Александр. Люди сливают бои за деньги. Он знает, что у него не выиграет, но заработает "бабло".

Сейчас Усик сливает бой, ему на данный момент у Джошуа не выиграть. Просто заработок "бабла", а ему уже там по барабану, что говорят, потому что у него крайняя возможность заработать "бабок", - сказал Городничев.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Городничев "разнес" Ломаченко и Усика.

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