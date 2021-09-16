"Просыпался с мыслью, что хочу умереть": откровение Фьюри о депрессии после победы над Кличко

"Просыпался с мыслью, что хочу умереть": откровение Фьюри о депрессии после победы над Кличко

Британский чемпион откровенно рассказал о своем состоянии, когда ему удалось одолеть легендарного украинца.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что находился в тяжелом психологическом состоянии после победы над Владимиром Кличко в 2015 году.

Британец признался, что его посещали мысли о смерти, а помочь ему не могли даже жена и дети.

"У меня было ощущение, что я покорил весь мир, мне больше ничего не хотелось делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, я следил за ним, поэтому после победы моя игра закончилась. Я не хотел продолжать, я был психологически неустойчивым.

Выходя на этот бой, я был очень депрессивен, подавлен и встревожен. У меня всегда была цель побить Кличко. Она не позволяла мне сойти с пути, но, когда ее не стало, я не мог сфокусироваться ни на чем другом. Я больше не хотел жить, просыпался с мыслью о том, что хочу умереть. Никто не мог мне повлиять, даже жена и дети", - цитирует слова Фьюри издание Sky Sports.

Фьюри победил Кличко-младшего единогласным судейским решением - 115-112 116-111 115-112. После этого Владимир проиграл нокаутом Энтони Джошуа и завершил карьеру.

и завершил карьеру. Фьюри в последний раз выходил на ринг в феврале 2020 года. "Цыганский Король" нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBC.

На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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