Протест гандболисток из Норвегии сработал: на пляже могут разрешить не только бикини, но и шорты

Протест гандболисток из Норвегии сработал: на пляже могут разрешить не только бикини, но и шорты

Вопрос рассмотрят уже в начале августа.

Они вышли в шортах, а не в бикини, и за это получили штраф. Скандал вокруг формы гандболисток из Норвегии в настоящее время обсуждают в спортивном мире. На последний свой матч чемпионата Европы по гандболу, несмотря на предостережения, спортсменки отказались надевать традиционную форму, так как считают ее проявлением сексизма и дискриминации.

О том, сколько заплатят за это и может ли это означать, что бикини для пляжного гандбола может исчезнуть — 21 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Семь матчей сыграли в бикини, а уже последний — восьмой вышли в шортах. Так свой протест на Европейской первенства по гандболу показала команда из Норвегии.

Шорт на пляже у женщин, по нормам для игры — нет, поэтому команде присудили штраф — полторы тысячи евро.

"Норвежский фередерация, не помню, может месяцев 8-9 назад обратилась к Европейской федерации с просьбой изменить правила формы для женских команд, так как, с их стороны, это сексизм и дискриминация", — отметил главный тренер женской сборной Украины по пляжному гандболу Валентин Иванович Вакула.

Сам штраф, по меркам спортивных федераций, достаточно не велик. А вот внимание к событию немалое. Поскольку в помещении, например, у гандболисток форма другая — шорты и футболка, но на улицу с ними нельзя.

"Четкий сексизм в истории с норвежскими гандболистками, потому что, например, во время футбольных матчей запрещено футболистам обнажать тело, а есть такая традиция снимать футболку, когда забиваешь гол. В то же время мы видим гандболисток, у которых требование выступать в бикини и это никому не мешает ", — говорит феминистка, активистка по защите женских прав Дарья Мизина.

А именно слишком открытая форма, уверена защитница, как бы это не нравилось мужчинам, часто ограничивает женщин в гандболе, и даже волейболе, скажем.

На внутренних чемпионатах, и Украина этому не исключение, на пляже надевать шорты не запрещают. И, особенно, молодежным или юниорским командам.

Новости мира: гандболистки из Норвегии не надели традиционную форму на последнем матче чемпионата Европы

Но правила для международных соревнований — жесткие, и это только бикини. Европейская федерация гандбола на них не влияет, только мировая.

"Изменить может Международная федерация гандбола и только после Олимпийских игр, чтобы был цикл 4 года командам подготовиться", — говорит председатель Ассоциации пляжного гандбола Киева Алексей Нечволод.

Впрочем протест норвежской команды сработал. На официальном сайте Международной и Европейской организации по гандболу уже появилось объявление, что вопрос разрешения пользоваться на пляже не только бикини, но и шортами, рассмотрят уже в начале августа.

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