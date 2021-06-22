Протеже Де Дзерби: "Шахтер" подписал бывшего футболиста "Барселоны"

Бразильский защитник Марлон перешел из "Сассуоло" в донецкий клуб.
Донецкий "Шахтер" на официальном сайте объявил о трансфере защитника "Сассуоло" Марлона.
Контракт 26-летнего бразильца с "горняками" рассчитан на 5 лет.
⚒ Марлон — игрок «Шахтера»! Добро пожаловать в команду!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 22, 2021
✍️ Контракт с центральным защитником рассчитан на 5 лет.
Подробности трансфера: https://t.co/YT3hxSKnsL. pic.twitter.com/dsz9DIK5uX
Ранее сообщалось, что переход Марлона был личной просьбе нового главного тренера донецкого клуба Роберто Де Дзерби, который ранее подписал с "горняками" контракт на два года. До этого Марлон выступал в "Сассуоло" под руководством Де Дзерби.
Это уже третий летний трансфер донецкого клуба. Ранее "горняки" за 18 миллионов евро купили полузащитника "Бенфики" Педриньо, а также подписали форварда амстердамского "Аякса" Лассину Траоре.
- Марлон является воспитанником "Флуминенсе". Также он выступал за испанскую "Барселону", за которую сыграл 3 матча, и французский "Ниццу".
- Рыночная трансферная стоимость бразильского защитника составляет 6,5 миллиона евро.