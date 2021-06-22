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Протеже Де Дзерби: "Шахтер" подписал бывшего футболиста "Барселоны"

Протеже Де Дзерби: "Шахтер" подписал бывшего футболиста "Барселоны"

ФК Шахтер

Бразильский защитник Марлон перешел из "Сассуоло" в донецкий клуб.

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте объявил о трансфере защитника "Сассуоло" Марлона.

Контракт 26-летнего бразильца с "горняками" рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что переход Марлона был личной просьбе нового главного тренера донецкого клуба Роберто Де Дзерби, который ранее подписал с "горняками" контракт на два года. До этого Марлон выступал в "Сассуоло" под руководством Де Дзерби.

Это уже третий летний трансфер донецкого клуба. Ранее "горняки" за 18 миллионов евро купили полузащитника "Бенфики" Педриньо, а также подписали форварда амстердамского "Аякса" Лассину Траоре.

  • Марлон является воспитанником "Флуминенсе". Также он выступал за испанскую "Барселону", за которую сыграл 3 матча, и французский "Ниццу".
  • Рыночная трансферная стоимость бразильского защитника составляет 6,5 миллиона евро.