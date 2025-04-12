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Против лучшей команды сезона: Михайлюк обновил личный рекорд результативности в НБА (видео)
Святослав выдал мощный перформанс в поединке против "Оклахомы".
Украинский игрок "ЮТы Джаз" Святослав Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В матче регулярного чемпионата против "Оклахомы" 27-летний уроженец Черкасс набрал 27 очков.
Михайлюк реализовал 10 из 20 бросков с игры, в том числе 5/14 трехочковых, а также 2/3 из штрафных. Также в его активе 3 подбора и 3 ассиста.
Предыдущий рекорд Святослава за карьеру в НБА составил 26 очков. Украинец установил его в 2023 году за "Шарлотт" в матче с "Торонто". Столько же он сумел набрать в прошлом сезоне за "Бостон" в поединке против "Вашингтона".
Несмотря на яркий перфоманс от Михайлюка, его команда потерпела поражение со счетом 111:145.
"Юта" располагается на последней, 15-й строчке Западной конференции НБА. Команда Святослава в этом сезоне одержала 17 побед и 64 матча проиграла.
"Оклахома", напротив, лидирует в Западной конференции с лучшим среди всех команд лиги соотношением побед и поражений – 67:14 и продолжит борьбу за титул в плей-офф.
Напомним, Михайлюк присоединился к "Юте Джаз" летом 2024-го. Его предыдущим клубом был "Бостон Селтикс", с которым Святослав в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом НБА.
Михайлюк стал лишь вторым украинцем в истории, выигравшим титул чемпиона НБА. Ранее это удавалось только Станиславу Медведенко, который дважды становился чемпионом (2001, 2002) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".