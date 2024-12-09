Против "Шахтера" не сыграет: звездный вратарь "Баварии" Нойер выбыл до конца года

Основной вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустит матч шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 против донецкого "Шахтера".

Об этом накануне встречи сообщил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани. По его словам, 38-летний немецкий голкипер сломал ребро.

"Вероятно, он больше не сыграет в этом году. Мы ожидаем, что он вернется в январе", – цитирует Компани инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что на прошлой неделе Нойер получил первую красную карточку в карьере. Звездный вратарь заработал удаление в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Байера", который завершился минимальным поражением и вылетом мюнхенского клуба из турнира.

Поединок "Шахтер" – "Бавария" состоится во вторник, 10 декабря, на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Номинально домашняя для "горняков" встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что матч с украинским клубом также пропустит из-за травмы главный бомбардир "Баварии" Гарри Кейн.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Бавария" доступна на нашем сайте.

После пяти туров "Бавария" с 9 очками находится на 13-й позиции в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Текущий лидер Бундеслиги разнес загребское "Динамо" (9:2), уступил "Астон Вилле" (0:1), разгромно проиграл "Барселоне" (1:4), победил "Бенфику" (1:0) и одолел ПСЖ (1:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Бавария" перед дуэлью с "Шахтером" в Лиге чемпионов выиграла результативный матч Бундеслиги.

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