Против Украины не сыграет: звезда сборной Италии получил "бан" за ставки на футбольные матчи

Полузащитник "Ньюкасла" и сборной Италии Сандро Тонали отстранен от футбола на 10 месяцев за причастность к нелегальным ставкам.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина в комментарии Sky Sport Italia.

23-летний футболист также должен пройти 8-месячный курс лечения от игровой зависимости.

"Между Федеральной прокуратурой и Сандро Тонали достигнуто соглашение о признании вины, я его уже подписал. Оно предусматривает 18 месяцев отстранения, 8 из которых заменены на терапевтическую деятельность, а также по меньшей мере 16 личных встреч", – сказал Гравина.

Ранее Тонали признался, что делал ставки на футбольные матчи, в том числе и на игры своей тогдашней команды "Милана". Поскольку он ставил только на победу "россонери", расследование возможных договорных поединков не проводилось.

Летом этого года Сандро за 70 млн евро перебрался из "Милана" в "Ньюкасл". За клуб английской Премьер-лиги он провел 12 матчей, забил один гол.

Таким образом, Тонали не поможет сборной Италии в решающем матче отбора на Евро-2024 против Украины, который состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Также он не сыграет в финальной стадии чемпионата Европы, если "Скуадра Адзурра" сможет туда пробиться.

Ранее из-за ставок на матчи на 7 месяцев дисквалифицировали полузащитника "Ювентуса" и итальянской сборной Николо Фаджоли.

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