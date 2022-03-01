Противодействуйте российской пропаганде и остановите войну: футболисты сборной Украины записали видеообращение

Игроки национальной команды попросили помощи у мирового сообщества.

Футболисты сборной Украины записали видеообращение с призывом помочь остановить войну, которую Российская Федерация развязала на территории нашей страны.

Игроки "сине-желтой" команды попросили мировое сообщество противодействовать российской пропаганде и делать все возможное, чтобы люди во всем мире знали правду, а также выразили благодарность тем, кто поддерживает Украину в сложное время.

В обращении приняли участие Андрей Пятов, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и другие.

"Мы обращаемся к футбольному сообществу, ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому тренеру, каждому игроку, каждому менеджеру. Ко всем, кто увлекается футболом. Мы обращаемся к вам, что объяснить всему миру и показать каждому жителю планеты Земля.

Что под прикрытием спецоперации российские войска ведут открытую войну против Украины. Наносят ракетные удары по жилым районам, обстреливают мирное население. Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие.

Мы просим все мировое сообщество противодействовать российской пропаганде. Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами. Мы благодарны каждому, кто уже сделал это, и каждому, кто нас поддержит. Нет войне! Слава Украине! Героям слава!" - сказали игроки футбольной сборной.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: