Противостояние навыков и мощи: промоутер оценил психологическое состояние Усика перед боем с Джошуа

Противостояние навыков и мощи: промоутер оценил психологическое состояние Усика перед боем с Джошуа

Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что его клиент не сомневается в своей победе над британским чемпионом.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о предстоящем бое украинца против британца Энтони Джошуа за чемпионские титулы в супертяжелом весе.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

По его словам, Усик убежден, что сможет победить Джошуа. Промоутер отметил, что Александр может завершить бой нокаутом, для этого достаточно одного удара в подбородок.

"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не нужно быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощь.

Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок - и соперник упадет. Нужно только донести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно", - сказал Красюк в интервью You-Tube-каналу Boxing UK.

Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на пресс-конференцию и первую дуэль взглядов с Джошуа.

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