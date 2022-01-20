Провалил тест на допинг: известного украинского теннисиста отстранили от соревнований

Наказание Калениченко начинается с 20 января.
27-летний украинский теннисист Даниил Калениченко провалил тест на допинг.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса.
Украинец во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (8-14 ноября 2021) сдал образец мочи, который был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале.
В пробе Калениченко был обнаружен лигандрол – вещество относится к категории S1 запрещенного списка WADA (анаболические агенты) и запрещено Теннисной антидопинговой программой.
- 10 января украинцу сообщили о нарушении, а с 20 января началось его временное отстранение от соревнований.
- Игрок сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала по отмене временного смещения.
- На "челленджере" в столице Словакии Калениченко стартовал с квалификации и дошел до другого круга. В настоящее время киевлянин занимает 549 место в рейтинге ATP.
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