Провалил тест на допинг: известного украинского теннисиста отстранили от соревнований

Наказание Калениченко начинается с 20 января.

27-летний украинский теннисист Даниил Калениченко провалил тест на допинг.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса.

Украинец во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (8-14 ноября 2021) сдал образец мочи, который был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале.

В пробе Калениченко был обнаружен лигандрол – вещество относится к категории S1 запрещенного списка WADA (анаболические агенты) и запрещено Теннисной антидопинговой программой.

10 января украинцу сообщили о нарушении, а с 20 января началось его временное отстранение от соревнований.

Игрок сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала по отмене временного смещения.

На "челленджере" в столице Словакии Калениченко стартовал с квалификации и дошел до другого круга. В настоящее время киевлянин занимает 549 место в рейтинге ATP.

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