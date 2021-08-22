Провальное возвращение: легендарный боксер проиграл в чемпионском бою и может податься в президенты

Провальное возвращение: легендарный боксер проиграл в чемпионском бою и может податься в президенты

Мэнни Пакьяо провел первый поединок за последние два года и потерпел поражение от Йордениса Угасу.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо уступил кубинцу Йорденису Угасу в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Поединок состоялся в ночь на 22 августа на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Боксеры прошли всю дистанцию в 12 раундов.

Пакьяо выбросил более чем в два раза больше ударов (815 против 405), но Угас бил точнее (151 попадание против 130). В итоге, единогласным решением судей победил кубинец - 115:113, 116:112, 116:112.

После поединка Пакьяо заявил, что это мог быть последний его бой. 42-летний филиппинец размышляет над тем, чтобы баллотироваться в президенты своей страны. Сейчас боксер является сенатором в Филиппинах.

"Я сделал много для бокса, а бокс сделал много для меня. Теперь я хочу провести время с семьей и подумать о моем будущем в боксе. Буду ли продолжать боксерскую карьеру? Не знаю. Буду ли баллотироваться в президенты Филиппин? Я объявлю о своем окончательном решение в следующем месяце. Знаю, что это большая проблема, значительно сложнее работа, чем бокс. Но я хочу помогать людям", - сказал Пакьяо.

Пакьяо потерпел 8-е поражение в карьере. Такое на его счету также 68 побед и 2 ничьи. Мэнни - единственный в истории бокса чемпион мира в восьми весовых категориях.

35-летний Угасу одержал 27-ю победу на профессиональном ринге. В его пассиве 4 поражения.

Отметим, что Пакьяо должен был выйти в ринг против чемпиона в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррола Спенса, но этот поединок сорвался из-за травмы американца.

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