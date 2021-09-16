Провальное выступление "мужиков": "Заря" избежала разгрома в дебютном матче в Лиге конференций (видео)

Команда Виктора Скрипника снова не оправдала в еврокубках свое прозвище.

Луганская "Заря" проиграла норвежскому "Буде-Глимт" в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча на стадионе "Аспмюра" в Буде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый тайм поединка прошел в достаточно равной борьбе, хотя чуть острее в атаке все же выглядели хозяева. Тем не менее, голов до перерыва зрители не увидели.

А уже в дебюте второй половины игры норвежцы шокировали гостей. Сначала на 48-й минуте хозяев вперед вывел Ульрик Сальтнес.

Спустя минуту Ола Сольбаккен забил второй мяч в ворота луганчан.

На 60-й минуте Амаль Вильям Пеллегрино довел счет до разгромного.

"Заря" смогла ответить голом престижа лишь на 90+1-й минуте. Это Артем Громов эффектно реализовал выход один на один с вратарем хозяев. Это был первый и единственный удар в створ ворот норвежцев в исполнении "мужиков".

Вместе с "Зарей" и "Буде-Глимтом" в группе C также выступают итальянская "Рома" и ЦСКА София (Болгария). Их матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 5:1.

Во 2-м туре Лиги конференций луганский клуб в Запорожье примет римлян, а болгарская команда дома встретится с норвежцами.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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