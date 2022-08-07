Провальный дебют тренера: "Манчестер Юнайдет" сенсационно проиграл в первом туре АПЛ

В воскресенье, 7 августа, "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Брайтону" в первом туре чемпионата Англии-2022/23.

"Манчестер Юнайдет" потерпел неожиданное поражение в первом туре АПЛ. "Красные дьяволы" уступили "Брайтону" со счетом 1:2 .

Гости отличились дважды в первом тайме. С разницей в девять минут дубль оформил Паскаль Гросс.

Команда Тен Хага сократила отставание в счете благодаря автоголу Алексиса Макаллистера, однако отыграться хозяева поля не смогли.

Тен Хаг провел первый официальный матч в роли главного тренера "МЮ".

В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" 13 августа на выезде сыграет против "Брентфорда". "Брайтон" в этот же день дома примет "Ньюкасл".

Напомним, что "Эвертон" с украинцем Виталием Николенко дома уступил "Челси" в первом туре чемпионата Англии-2022/23.

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