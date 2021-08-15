Провальный старт чемпиона: "Манчестер Сити" с Зинченко потерпел поражение от "Тоттенхэма" в АПЛ

"Горожане" проиграли и во втором поединка сезона.

"Манчестер Сити" в гостевом матче стартового тура английской Премьер-лиги проиграл лондонскому "Тоттенхэму". Встреча завершилась со счетом 0:1.

В первом тайме команды на двоих не нанесли ни одного удара в створ. Не удивительно, что он завершился с нулями на табло. Но после перерыва на 55-й минуте Сон Хын-Мин с паса Стивена Бергвейна смог пробить Эдерсона и открыл счет.

Спасать ситуацию в составе гостей вышел Александр Зинченко (он появился на поле на 79-й минуте), но забить подопечные Хосепа Гвардиолы так и не смогли.

Associated Press

Для "горожан" это уже второе поражение в новом сезоне. Ранее они проиграли "Лестеру" в поединке за Суперкубок Англии с тем же счетом 0:1.

В прошлом розыгрыше АПЛ чемпионом стал "Манчестер Сити" , "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси" . Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм" .

, финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались и . Вылетели и . Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

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