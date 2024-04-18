"Провел фантастическую игру": Анчелотти похвалил Лунина после триумфа над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Основное и дополнительное время поединка на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилось со счетом 1:1 (результат первой игры – 3:3), а в серии послематчевых 11-метровых "сливочные" оказались более точными.

В частности, Анчелотти сделал комплимент в адрес украинского голкипера Андрей Лунина, который неоднократно спасал свою команду по ходу встречи, и стал героем серии пенальти, отразив два удара "горожан" с отметки.

"Это невозможно объяснить. Мы хорошо начали, вырвались вперед, а потом начали защищаться, страдать, чтобы пройти дальше. Мы думали сыграть по-другому, но, вырвавшись вперед, слишком сильно опустили блок. И "Сити" имел больше контроля, это у них всегда есть. Я думаю, что мы защищались очень, очень хорошо.

Мадрид делал это много раз за эту эмблему. Мы были уверены, что пройдем дальше. Андрей Лунин провел фантастическую игру. Мне очень нравится, когда команда жертвует и борется. Здесь можно было победить только так.

Что сказал Гвардиола после матча? Он поздравил нас с проходом. Он пожелал нам удачи. Гвардиола – джентльмен. Этот клуб "Манчестер Сити" – клуб джентльменов.

Остаются ли силы у команды? Мы очень хорошо чувствуем себя, физических проблем у нас нет. У нас есть время до Эль Классико в воскресенье. Мы собираемся восстановиться и должны понять, что сделали что-то очень хорошее. Все думали, что мы мертвы, но никто не может этого повторить. Мадрид никогда не умирает", – приводит слова Анчелотти AS.

Ранее сообщалось, что Лунин прокомментировал победу над "Манчестер Сити" и выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов.

В полуфинале "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией", которая в 1/4 финала прошла лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко (2:2, 1:0).

Другую пару полуфиналистов Лиги чемпионов составят ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

"Бавария" обыграла "Арсенал" без Зинченко и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

"Боруссия" Дортмунд в "перестрелке" вырвала у "Атлетико" путевку в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

ПСЖ в большинстве закамбэчил против "Барселоны" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)