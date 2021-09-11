Провел несколько дней в коме: появились подробности смерти 27-летнего экс-футболиста "Металлиста"

Денис Барвинко попал в больницу из-за резкого поднятия сахара в крови.

Стали известны подробности смерти бывшего защитника харьковского "Металлиста" Дениса Барвинко. 10 сентября украинский футболист ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Как сообщает Sportnews, перед смертью Барвинко оказался в больнице из-за резкого поднятия сахара в крови. Несколько дней молодой футболист провел в коме, врачам не удалось спасти ему жизнь.

За "Металлист" Барвинко выступал с 2011 по 2014 год. В его составе он успел сыграть 7 матчей и стать серебряным призером Чемпионата Украины в сезоне-2012/13.

Денис выступал за юношеские и молодежную сборные страны. После ухода из "Металлиста" он так и не смог закрепиться в другой команде и завершил карьеру из-за травм, которые не дали ему раскрыть свой потенциал.

До последнего времени Барвинко работал главным тренером любительской команды "Энергия" из Днепропетровской области.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Тернопольской области во время футбольного матча умер 29-летний мужчина.

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