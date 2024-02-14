"Провел выдающуюся игру": тренер "Реала" расхвалил Лунина после мощного выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти комплиментарно высказался об украинском голкипере Андрее Лунине по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом".

В течение игры 25-летний украинец совершил 9 сейвов и сохранил ворота "сухими", чем помог "сливочным" на выезде одержать победу над немецким клубом со счетом 0:1.

"В начале первого и второго таймов было особенно сложно и мы знали, что будем страдать. Это был очень тяжелый матч, в котором мы могли бы сыграть лучше, но есть много положительных моментов. Несмотря на кадровые потери, центральная пара защитников выступила хорошо, мы были опасны при переходах. "РБ Лейпциг" мог сравнять счет, надо быть честными.

У них была возможность, но Лунин провел отличную игру. Он вратарь, у которого не было игровых минут и он прогрессирует. Сам факт игры внушает ему уверенность. Лунин показал себя хорошо. Он очень мотивирован, уверен в себе, игра придает ему эту уверенность. Он провел выдающуюся игру, очень хорошо справился.

Я видел тот момент с незасчитанным голом, это офсайд. Соперник мешал вратарю. Он давил на Лунина, думаю, это и так понятно", – приводит слова Анчелотти издание AS.

"Это была лучшая игра Лунина, с тех пор как я его знаю", – цитирует итальянского наставника Madrid Xtra.

Ancelotti: "This has been Lunin's best game since I know him." pic.twitter.com/sy0vLAhf1g Опубликовано в Madrid Xtra (@MadridXtra) 13 Feb 2024

Кроме того, на мощный перформанс украинского вратаря оригинально отреагировала пресс-служба "Королевского клуба".

"Официально меняем пароль для Wi-Fi на "Андрей Алексеевич Лунин", – написали на странице "Реала" в Twitter.

Официально изменение моего wifi password to Andriy Oleksiyovych Lunin pic.twitter.com/vGO1ZrcgsY Опубликовано в Real Madrid CF (@realmadriden) 13 марта 2024

Добавим, что авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore назвали Лунина лучшим игроком матча против "РБ Лейпцига", поставив ему отметки 9,2 и 9,8 соответственно. Показатель голов, которые предотвратил украинец, составил 2,19.

Ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

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