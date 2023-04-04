Провела на корте почти три часа: Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декрета (видео)

Элина не смогла победить в первом поединке после рождения дочери.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина официально возобновила спортивную карьеру после того, как в середине октября прошлого года впервые стала мамой.

В ночь на 4 апреля 28-летняя украинка стартовала на турнире серии WTA 500 в американском Чарльстоне.

Украинка получила уайлд-кард от организаторов и автоматически попала в основную сетку. Уже в первом круге она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Напряженный матч длился 2 часа 48 минут. Свитолина выиграла первый сет на тай-брейке – 7:6, однако затем проиграла в двух следующих партиях – 2:6, 4:6.

За проведенное на корте время Элина выполнила 5 подач навылет и допустила три двойные ошибки.

Обзор матча

"У меня была мурашки по коже. Было приятно видеть столько людей на трибунах, как они меня поддерживали, особенно в некоторые трудные моменты. Это не была легкая игра физически для меня, но в конце концов я рада своему уровню игры. Теперь я четко вижу, что нужно улучшить", – прокомментировала свое возвращение Свитолина.

Путинцева в следующем раунде будет играть против россиянки Екатерины Александровой, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает под нейтральным флагом.

Турнир в Чарльстоне продлится до 9 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Белинда Бенчич из Швейцарии.

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