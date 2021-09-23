Проверили друг друга на "прочность": Усик и Джошуа встретились на дуэли взглядов перед супербоем (видео)

Через два дня соперники будут противостоять друг другу уже в ринге.
Звездный украинский боксер Александр Усик и чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов перед предстоящим их очным поединком.
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Во время мероприятия все прошло очень гладко, так как оба соперника уважительно отнеслись друг к другу. После дуэли взглядов они пожали руки.
FIRST FACE OFF #JoshuaUsyk— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
IBF
WBA Super
WBO
IBO
World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском.
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