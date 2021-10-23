Проверили друг другу пресс: обидчик Ломаченко и звезда "Игры престолов" сошлись в лютом челлендже

Теофимо Лопес и Хафтор Бьернссон обменялись мощными ударами в живот.

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес посоревновался в тренежерном зале с исландским стронгменом и актером Хафтором Бьернссоном, известным по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов".

Обидчик украинца Василия Ломаченко и обладатель титула самого сильного человека планеты 2018 года решили проверить на прочность пресс друг друга. Исландец, чей вес составляет 156 кг, зарядил Лопесу в живот с левой - американец аж пошатнулся с места.

Затем наступила очередь Теофимо тестировать пресс своего товарища. Бьернссон мужественно выдержал удар - но, судя по его эмоциям, американский боксер тоже изрядно приложился.

"Давид против Голиафа! Ответил ударом на удар самому сильному человеку в мире!" - написал американец под видео у себя в Instagram.

В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и объединил чемпионские титулы WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе.

и объединил чемпионские титулы WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе. Украинский боксер выразил желание провести с американцем бой-реванш, но Лопес отказался от второго поединка с Василием. 27 ноября Теофимо будет защищать свои пояса от посягательств австралийца Джорджа Камбососа.

от второго поединка с Василием. Теофимо будет защищать свои пояса от посягательств австралийца Джорджа Камбососа. Что касается Бьернссона, то он также решил попробовать себя в боксе и уже провел два поединка. В январе 2021 года исландец завершил вничью бой с профессиональным боксером Стивеном Уордом, а в сентябре 2021 года уже в первом раунде нокаутировал профессионального армреслера Девона Ларратта из Канады

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