Проверка чемпионом Италии не пройдена: "Динамо" разгромно проиграло "Интеру" в товарищеском матче (видео)

"Бело-синие" не смогли на равных противостоять сильнейшей команде Серии А.
Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение от миланского "Интера" в товарищеском матче. Поединок проходил в Монце на стадионе "Бриантео" и завершился со счетом 0:3.
Первый мяч "нерадзурри" забили на 13-й минуте. Классную комбинацию хозяев ударом почти с линии штрафной площади завершил Николо Барелла.
На 34-й минуте "Интер" удвоил свое преимущество в счете. Тот же Барелла вывел Эдина Джеко на свидание с Георгием Бущаном, и форвард итальянцев забил второй мяч.
Точку в игре на 60-й минуте поставил Стефано Сенси.
- "Динамо" в новом сезоне стартовало с трех побед в УПЛ, которые позволили команде возглавить турнирную таблицу чемпионата.
- "Интер" официальных игр в кампании-2021/22 пока не проводил.