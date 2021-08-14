Проверка чемпионом Италии не пройдена: "Динамо" разгромно проиграло "Интеру" в товарищеском матче (видео)

Проверка чемпионом Италии не пройдена: "Динамо" разгромно проиграло "Интеру" в товарищеском матче (видео)

"Бело-синие" не смогли на равных противостоять сильнейшей команде Серии А.

Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение от миланского "Интера" в товарищеском матче. Поединок проходил в Монце на стадионе "Бриантео" и завершился со счетом 0:3.

Первый мяч "нерадзурри" забили на 13-й минуте. Классную комбинацию хозяев ударом почти с линии штрафной площади завершил Николо Барелла.

Интер Милан - Динамо Киев | Товарищеский матч - (1: 0) - гол Барелла (13`)

На 34-й минуте "Интер" удвоил свое преимущество в счете. Тот же Барелла вывел Эдина Джеко на свидание с Георгием Бущаном, и форвард итальянцев забил второй мяч.

Интер Милан - Динамо Киев | Товарищеский матч - (2: 0) - гол Джеко (34`)

Точку в игре на 60-й минуте поставил Стефано Сенси.

Интер Милан - Динамо Киев | Товарищеский матч - (3:0) - гол Сенси (60`)

"Динамо" в новом сезоне стартовало с трех побед в УПЛ, которые позволили команде возглавить турнирную таблицу чемпионата.

"Интер" официальных игр в кампании-2021/22 пока не проводил.

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