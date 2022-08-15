"Проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха": менеджер Усика рассказал о безумной подготовке украинца к реваншу с Джошуа

Представитель команды украинца, недавно завершившего тренировочный сбор перед вторым поединком с Джошуа, поражен кондициями чемпиона мира.

Об этом Климас рассказал в интервью для YouTube-канала IFL TV.

"Я слышал, что Усик feel, very feel. Я только вчера вернулся из Дубая, где закончил тренировочный лагерь. Усик готов. Трудно сказать, что происходит у него в голове, но он очень сильный, очень усердно тренируется – проплывает 10 километров, проезжает 100 километров на велосипеде, проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха. Я думаю, что он очень хорошо готов.

Трудно сказать, будет ли Джошуа опаснее. Всё покажет ринг. Я уверен, что Джошуа изучал Усика. Они уже делили ринг в течение 12 раундов. Они знают друг друга. Будет любопытно.

Я никогда не даю прогнозов, но надеюсь, что на этот раз Усик остановит Джошуа", — сказал Климас.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.