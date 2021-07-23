"Провокация, которая вредит футболу": в УАФ завели дело на скандальный рэп экс-футболиста Алиева

"Провокация, которая вредит футболу": в УАФ завели дело на скандальный рэп экс-футболиста Алиева

Бывший игрок ранее получил тренерскую лецензию.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) возбудила дисциплинарное дело против экс-полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева из-за его нового провокационного клипа.

В ролике бывший игрок обратился к главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главе комитета этики и честной игры организации Франческо Баранке. Клип называется "Алиев объявил войну итальянцам из УАФ".

В главной футбольной организации страны песню бывшего футболиста назвали провокацией, которая вредит футболу.

"В средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева. Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавшие "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации.

Видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и направлено на дискредитацию ряда лиц. Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, которые содержат признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола.

УАФ решительно осуждает любые дискриминационные действия субъектов футбола и в очередной раз подтверждает свою приверженность принципам UEFA RESPECT", - говорится в заявлении УАФ.

Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году.

В прошлом году Алиев попытался силы в боксе и проиграл выставочный бой, а затем сообщил, что получил тренерский диплом.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Милевский и Алиев посетили Лукьяновское СИЗО.

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