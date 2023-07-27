"Провокация": министр спорта прокомментировал дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россиянке

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт отреагировал на дисквалификацию саблистки Ольги Харлан с чемпионата мира-2023 из-за отказа после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой.

По словам Гутцайта, Федерация фехтования Украины предупреждала Международную федерацию фехтования (FIE), что наши спортсмены не будут пожимать руку атлетам из государства-террориста.

Поступок Смирновой, которая отказалась "удариться" саблями с Харан и ждала именно рукопожатия, а затем подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", он назвал провокационным.

"26 июля у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут жать руку атлетам под нейтральным флагом из России. Вчера была встреча украинской федерации: президента, главного тренера с членами международной федерации. Они также подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они предоставят "салют", поприветствуют и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом.

Мы видели, что она делала: именно провокацию против Ольги Харлан. Она подошла, совершила провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи спортсменов по фехтованию, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся. Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу, организационный комитет. И, к сожалению, он, зная, что это будет происходить, потому что их предупредили, дисквалифицировал Ольгу после долгого перерыва, они долго спорили.

Знаю, что там собирались и члены Исполкома, и вы видели, что и судьи были настроены положительно, потому что судья присудил Ольге победу. Но, к сожалению, организаторы выдержали позицию россиян, дали Ольге черную карточку и дисквалифицировали", – приводит слова министра Суспильне Спорт.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Напомним, накануне украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

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