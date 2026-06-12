Российский триколор / © Associated Press

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков бессмысленно назвал законным появление флага РФ на открытии чемпионата мира, состоявшегося накануне в Мехико. По словам представителя страны-агрессора, у организаторов не было никаких оснований для того, чтобы изъять символику.

Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Сторонник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что поведение российских болельщиков, пронесших флаг террористического государства на арену, не вызывает удивления.

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«А почему здесь удивляться? Российский футбольный союз является действующим членом международной федерации (ФИФА), и там вывешены все 209 флагов — членов ФИФА. Никаких исключений нет. Флаг России там законно, никакой сенсации в этом нет», — сказал Колосков.

Отметим, что болельщики из России устроили отвратительную провокацию на открытии ЧМ-2026. Они также похвастались, как обманули стюардов на арене в Мехико. Сборная РФ не просто не участвует в турнире, она отстранена от всех международных турниров из-за вторжения в Украину.

Напомним, Европейский футбольный союз официально (УЕФА) продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2026/27.

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