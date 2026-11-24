Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на слова бесфлажной россиянки Мирры Андреевой после финала Итогового турнира WTA.

После победы в финале Итогового турнира в американском Индиан-Уэллсе теннисистка из страны-оккупанта поздравила Светолину с успешным выступлением, отметила ее возвращение после рождения дочери и назвала "удивительной мамой".

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Из-за отсутствия аналогичной реакции в адрес россиянки первая ракетка Украины столкнулась с хейтом в социальных сетях.

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"Хочу поздравить Элину и ее команду с потрясающей неделей. У вас был отличный сезон. Знаю, как тяжело проигрывать в финале. У тебя есть маленькая дочь — ты удивительная мама, раз смогла вернуться и добиться такого результата.

Даже не представляю, как это трудно. Поздравляю тебя и всю твою команду! Желаю вам удачи в следующем сезоне", — сказала Андреева во время награждения.

Как объяснила Свитолина в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт, в тот момент она была расстроена поражением в финале, а обращение соперницы восприняла как провокацию.

"Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно — как ножом по сердцу. Поэтому я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить.

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Кажется, это было не очень корректно: мы не жмем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в СМИ, а СМИ часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что было крайне неприятно", — объяснила Свитолина.

Напомним, в этом сезоне Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до полуфиналов в Дубае, Индиан-Уэллсе, Штутгарте и на Australian Open, а также стала финалисткой Итогового турнира WTA. Элина завершила 2026 год на шестой позиции мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскрыла сумму своих донатов за время полномасштабной войны с Россией.

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