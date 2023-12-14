"Проявил ко мне уважение": Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британского боксера, он не будет поддерживать своего соотечественника, поскольку тот неоднократно пренебрежительно высказывался в его адрес. Эй Джей отметил, что в грядущем поединке за "абсолюта" симпатизирует украинцу, который всегда относился к нему с уважением.

"Не знаю, кто победит, но я в команде Усика. Фьюри говорил обо мне много плохого, я никогда не буду поддерживать того, кто меня не уважает. Это сделало бы меня сумасшедшим, а я достаточно уравновешенный. Я буду за того, кто проявил ко мне уважение", – сказал Джошуа в интервью TNT Sports Boxing.

Также Джошуа заявил, что, по его мнению, Фьюри проиграл в поединке с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну в октябре 2023 года. В третьем раунде боя британец побывал в нокдауне, но в итоге судьи раздельным решением отдали победу "Цыганскому королю".

"Думаю, что Нганну победил Фьюри. Но есть судьи, они оценивают так, как оценивают, и они профессионалы в том, что они делают, а я только зритель. Фьюри победил, но с точки зрения болельщиков, я думаю, что победил Нганну.

Фюри выглядел жирным мешком, который не умеет биться. Он сказал, что бодибилдеры не умеют драться, но один из них его избил. Я всегда хотел выйти с ним в ринг. Он много говорил, называл меня бодибилдером и тому подобное, но один из моих африканских друзей, бодибилдер, избил его за меня. Это демонстрирует, что на вершине тяжело удержаться", – сказал Джошуа.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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