Проявила характер: Цуренко на безумном тай-брейке вырвала путевку в 1/8 финала Wimbledon

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела третий круг Wimbledon 2023 года.

В изнурительном матче 1/16 финала 34-летняя украинка (№60 WTA) обыграла румынку Ану Богдан (№57 WTA). Поединок длился 3 часа и 30 минут.

Наша соотечественница проиграла первый сет со счетом 4:6, но продемонстрировала характер и выиграла две следующие партии – 6:3, 7:6. Причем решающий сет украинка забрала на длительном тай-брейке (20:18).

Таким образом, Леся впервые в карьере пробилась в 1/8 финала, установив личный рекорд на Wimbledon. До этого ее лучшим результатом на травяном мэйджоре был вылет в третьем круге (2017, 2022).

За путевку в четвертьфинал Цуренко поборется с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (№4 WTA) и итальянкой Элизабеттой Коччиаретто (№43 WTA).

Позже свои матчи третьего круга Wimbledon-2023 проведут еще две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Соперницей Элины в 1/16 финала будет американка София Кенин, а Марта сразится с другой представительницей США Мэдисон Киз.

Ранее сообщалось, что украинка Ангелина Калинина не смогла преодолеть третий круг Wimbledon-2023. Первая ракетка Украины в драматическом матче вылетела от экс-четвертой ракетки мира, Бьянки Андрееску из Канады.

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