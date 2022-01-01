Проявили характер: "Манчестер Сити" без Зинченко дожал "Арсенал" в первом матче 2022 года

Фантастическая выигрышная серия "горожан" в чемпионате продлилась до 11 поединков.

"Манчестер Сити" вырвал победу над "Арсеналом" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Один из центральных поединков уикенда на "Эмирейтс Стедиум" в Лондоне завершился в пользу гостей - 2:1 .

Перед игрой команда Хосепа Гвардиолы была абсолютным фаворитом, ведь перед Новым годом установила исторический рекорд - 36 побед в АПЛ за один календарный год. А наставник "горожан" Хосеп Гвардиола оформил уже четвертую серию из десяти побед подряд в Чемпионате Англии.

Однако начало матча с "канонирами" складывалось для "небесно-голубых" совсем не успешно. На 31-й минуте команда Микеля Артеты, который был вынужден пропустить этот матч из-за заражения коронавирусом, повела в счете. Первый гол в новом году за лондонский клуб забил Букайо Сака.

"Горожане" отыгрались уже во втором тайме. На 57-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти. А уже через две минуты "пушкари" остались в меньшинстве - бразилский защитник Габриэл за две минуты заработал две желтые карточки и отправился в раздевалку.

Победу команде Гвардиолы на третьей компенсированной минуте принес точный удар Родри. Таким образом, "горожане" выиграли 11-й подряд поединок в национальном чемпионате.

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на эту встречу. По информации СМИ, Саша сдал положительный тест на коронавирус, однако манчестерский коллектив это официально еще не подтвердил.

"Манчестер Сити" (53 балла) еще больше укрепил лидерство в турнирной таблице АПЛ. "Небесно-голубые" на 11 очков опережают "Челси", который имеет игру в запасе.

Арсенал остался на четвертом месте с 35 пунктами в своем активе.

В следующих матчах АПЛ "горожане" 15 января примут "Челси", а подопечные Артеты на следующий день на выезде сойдутся в лондонском дерби с "Тоттенхэмом".

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