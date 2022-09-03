Проявили характер: сборная Украины драматично вырвала победу во втором матче на Евробаскете-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу одолела команду Эстонии в сверхсложном поединке 2-го тура группового этапа Чемпионата Европы 2022 года.

Встреча завершилась победой "сине-желтых" со счетом 73:74 .

Нашей команде пришлось отыгрываться, ведь первую четверть с преимуществом в 6 очков забрали именно эстонцы. Во втором периоде украинцы сократили отставание до 2 пунктов. Третья четверть снова осталась за соперниками команды Айнарса Багатскиса, поэтому перед заключительной 10-минуткой украинская сборная проигрывала с разницей в 5 баллов.

Но решающий отрезок матча лучше провела наша команда. На последней минуте поединка украинцы на характере вырвали победу благодаря Илье Сидорову.

Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Украины Святослав Михайлюк - 18 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Это уже вторая победа украинской сборной на текущем континентальном первенстве. В первом матче наша команда уверенно обыграла Великобританию. После двух побед "сине-желтые" с 4 очками возглавили турнирную таблицу своей группы.

Турнирная таблица группы Украины

1. Украина - 4 очка (2 матча)

2. Хорватия - 3 (2)

3. Италия - 2 (1)

4. Греция - 2 (1)

5. Эстония - 2 (2)

6. Великобритания - 2 (2)

В следующем поединке украинские баскетболисты сыграют против Италии. Матч запланирован на 5 сентября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Украины на Евробаскете-2022 попала в группу C, где в соперниках у нашей команды сборные Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Матчи этой группы проходят в Милане.

Следующие матчи сборной Украины на Евробаскете-2022

5 сентября

Украина – Италия. Старт в 22:00

6 сентября

Греция – Украина. Старт в 18:00

8 сентября

Хорватия – Украина. Старт в 15:15

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

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