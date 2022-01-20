Проявили характер: украинский дуэт теннисисток создал сенсацию на старте Australian Open-2022

Марта Костюк и Даяна Ястремская прошли дальше в парной сетке.

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном турнире Australian Open-2022.

В первом раунде представительницы Украины в непростом матче обыграли восьмых сеяных американок Кори Гауфф и Кэти Макнелли. Марта и Даяна проиграли первый сет, но выиграли два следующих - 5:7, 6:4, 7:5.

Победа украинского дуэта получилась по-настоящему волевой. В конце решающего сета украинки на своей подаче отыграли матч-бол, после чего сделали решающий брейк.

Во втором раунде парного Australian Open Костюк и Ястремская сыграют против итальянки Жасмин Паолини и британки Хизер Уотсон.

Добавим, что во второй круг парной сетки также пробилась украинка Людмила Киченок, которая в дуэте с латышкой Еленой Остапенко легко обыграла пару Виктория Голубич - Жиль Тайхманн - 6:3, 6:1. Дальше Киченок и Остапенко встретятся с Петрой Мартич и Шелби Роджерс.

В свою очередь, украинка Ангелина Калинина вместе с россиянкой Варварой Грачевой вылетела на первом раунде парного турнира, проиграв Виктории Кузьмовой и Вере Звонаревой - 2:6, 4:6.

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