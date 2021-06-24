"Проявится сближения народов и культур": в Госдуме РФ предложили провести товарищескую игру против Украины

"Проявится сближения народов и культур": в Госдуме РФ предложили провести товарищескую игру против Украины

У "сине-желтых" сейчас более серьезные задачи.

В Госдуме России вышли с мнением о проведении товарищеского матча против сборной Украины.

Так, по информации "Чемпионата", член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил провести контрольный спарринг между сборными России и Украины.

По его словам, это поможет определить сильнейшего, а также должно проявиться сближения народов и культур.

"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме.

Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.

Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближения народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле", — заявил Свищев.

Сборная России завершила выступления на Чемпионате Европы-2020, заняв в своей группе четвертое место;

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах;

В 1/8 финала "сине-желтые" встретятся со Швецией. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе в Глазго (Шотландия). Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина встретится с Англией или Германией.

Ранее рассказывалось о том, что в Госдуме эмоционально отреагировали на решение УЕФА убрать с формы Украины надпись "Героям слава".

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