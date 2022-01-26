"Проявление акта тоталитаризма": в России устроили истерику из-за запрета Украины стоять рядом с россиянами и их символикой на ОИ-2022

"Проявление акта тоталитаризма": в России устроили истерику из-за запрета Украины стоять рядом с россиянами и их символикой на ОИ-2022

У кого-то неплохо "пылает".

Как известно, недавно Министерство молодежи и спорта приняло решение, согласно которому украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022.

В этой связи, на подобное отреагировали в России, где устроили просто массовую истерию.

"Такие события являются ни чем иным, как проявлением акта тоталитаризма", — заявила в комментарии "РБК Спорт" директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Свой комментарий по этому поводу дала и олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

"Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны в последнее десятилетие не очень братская", — цитирует слова Родниной "Спорт-Экспресс".

Также высказалась и другая олимпийская чемпионка и депутат Госдумы — Светлана Журова.

"Это частично нарушение принципов олимпийского движения. В конце концов есть лозунг, который содержит слово "вместе", — сказала Журова.

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка — Ярослава Магучих.

Ранее заслуженный тренер Украины по боксу также высказался по поводу этой рекомендации.