"Пройдет точно": Моуринью сделал прогноз на четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии

"Пройдет точно": Моуринью сделал прогноз на четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии

Сыграет ли "ставка" легендарного наставника?

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью поделился прогнозом на матч 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Англии.

"Англия точно пройдет Украину. Не думаю, что трибуны "Стадио Олимпико" на 30 тысяч заполнят фаны Украины. Там большое расстояние между секторами и полем. Там так не чувствуется атмосфера, как на других стадионах", - цитирует Моуринью talkSPORT.

Также португалец поделился прогнозом и на остальные полуфинальные противостояния: "Чехия - Дания будет сложным матчем, но я бы отдал предпочтение датчанам.

Бельгия против Италии - ух! Большой матч, очень большой. Если не назову победителем Италию, завтра прилечу туда и меня убьют. Поэтому скажу - Италия.

Швейцария - Испания тоже большой матч. Но Джака не сыграет, а он нужен команде. Поэтому Испания. В полуфинале будут Англия, Италия, Испания и Дания", - сказал Моуринью.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные (2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

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