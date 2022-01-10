Прямо из центра поля: футболист "Атлетико" забил феноменальный гол в Чемпионате Испании (видео)

Прямо из центра поля: футболист "Атлетико" забил феноменальный гол в Чемпионате Испании (видео)

Аргентинец Анхель Корреа стал автором удивительного забитого мяча.

Полузащитник мадридского "Атлетико" Анхель Корреа отметился невероятным голом в матче 20 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала".

На 10-й минуте встречи аргентинский вингер открыл счет блестящим ударом из центра поля. Корреа перехватил мяч в центральном круге и моментально нанес удар. Мяч залетел за воротник голкиперу "Желтой субмарины" Херонимо Рульи, который далеко вышел из ворот.

Видео гола Корреа

Добавим, что в нынешнем сезоне Анхель сыграл в 20 матчах Ла Лиги, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

Шедевра Корреа "матрасникам" не хватило для победы в этом матче. "Вильярреал" ответил своими двумя голами, но подопечные Диего Симеоне все же спасли ничью усилиями Жоффрея Кондогбия - 2:2 .

Обзор матча Вильярреал - Атлетико

После 20 сыгранных матчей "Атлетико" (33 балла) занимает четвертое место в таблице Примеры, "Вильярреал" с 29 очками расположился на восьмой строчке.

В следующих поединках Ла Лиги "матрасники" 22 января примут "Валенсию", а "Желтая субмарина" 16 января на выезде померяется силами с "Эльче". Ближайший матч подопечные Симеоне проведут 13 января против "Атлетико" из Бильбао в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

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