Прямое место в Лиге чемпионов под вопросом: "Марсель" с Малиновским проиграл принципиальный матч (видео)

"Марсель" украинца Руслана Малиновского уступил "Лансу" в выездном матче 34-го тура французской Лиги 1 – 2:1 .

Гости могли открывать счет уже на 8-й минуте, но гол Алексиса Санчеса был отменен после просмотра видеоповтора из-за нарушения правил.

Перед перерывом "Ланс" вышел вперед благодаря мячу, который забил Секо Фофана.

Во втором тайме хозяева развили свой успех. На 60-й минуте Луа Опенда отправил второй мяч в ворота "Марселя".

За две минуты до конца основного времени встречи "провансальцы" сократили отставание усилиями Димитри Пайе, однако спастись от поражения уже не сумели.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе "Марселя" и был заменен на 76-й минуте. В этом сезоне он сыграл 19 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

После этого поражения "Марсель" (70 очков) опустился на третье место в чемпионате Франции, не дающее прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Ланс" (72 балла) и поднялся на вторую позицию. Лидирует в Лиге 1 с 75 пунктами и игрой в запасе ПСЖ.

В следующем туре команда Малиновского 14 мая примет "Анже". Двумя днями ранее "Ланс" дома сыграет против "Реймса".

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