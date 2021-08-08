"Прыгала от счастья": стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020

Эту высокую честь доверили обладательнице двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмиле Лузан.

Национальный олимпийский комитет объявил, что знаменосцем Украины на торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр-2020 станет Людмила Лузан, которая в Токио завоевала для нашего государства две медали в гребле на байдарках и каноэ.

"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!", 0 цитирует Лузан пресс-служба НОК Украины.

В Токио 24-летняя Лузан дважды поднималась на пьедестал почета, завоевав "серебро" в каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой на дистанции 500 метров, а также "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке.

Церемония закрытия Игр в Токио состоится в воскресенье, 8 августа, в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию торжественного события.

Всего на Олимпиаде-2020 были разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Украина завершила выступление на Олимпиаде в Токио с 19 медалями - одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Напомним, на церемонии открытия Игр в Токио флаг Украины несли Елена Костевич (пулевая стрельба) и фехтовальщик Богдан Никишин.

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