Прыгунью Левченко лишили медали на турнире в Дохе: что стало причиной

Юлия Левченко / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко потеряла бронзовую медаль легкоатлетического турнира What Gravity Challenge 2025, организованного в Дохе (Катар) олимпийским чемпионом Мутазом Баршимом.

27-летняя украинка, которую сразу после завершения соревнований объявили бронзовой призеркой, в финальном протоколе опустилась с третьего места на четвертое.

Произошло это из-за ошибки организаторов турнира. В итоге они отдали "бронзу" представительнице Польши Марии Жодзик, которой сначала ошибочно не засчитали прыжок на 1,96 м. Возле ее фамилии сразу была отметка DNF (результат аннулирован).

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После внесения изменений в итоговые результаты Левченко с личным рекордом сезона (1,94 м) стала четвертой.

Отметим, что победительницей этого турнира стала украинка Ярослава Магучих, установившая лучший результат сезона в мире – 2,02 м. "Серебро" завоевала австралийка Элеанор Паттерсон (1,96 м).

Напомним, в этом сезоне Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении.

Также Ярослава победила на двух стартовых этапах нынешнего сезона Бриллиантовой лиги – в китайских Сямяне и Шанхае.

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В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.