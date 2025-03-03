ПСВ – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 4 марта, ПСВ примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Канониры" заняли третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и напрямую вышли в 1/8 финала.

Нидерландский клуб финишировал 14-м в основной стадии самого престижного еврокубка и попал в стыковые матчи, где прошел "Ювентус" (1:2, 3:1 по итогам экстра-таймов).

Где смотреть матч ПСВ – Арсенал

В Украине поединок ПСВ – "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч ПСВ – Арсенал

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английский клуб. На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 2,02. Ничья – 3,45. Выигрыш ПСВ – 3,90.

В двухматчевой дуэли аналитики тоже отдают предпочтение "Арсеналу". На выход "пушкарей" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,17. Итоговый успех команды из Нидерландов – 5,00.

Ответный матч между "Арсеналом" и ПСВ состоится в среду, 12 марта, в Лондоне.

Победитель пары ПСВ – "Арсенал" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между мадридскими "Реалом" и "Атлетико".

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