ПСВ и "Боруссия" Дортмунд не определили сильнейшего в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Гол с пенальти позволил нидерланскому клубу отыграться во втором тайме.
ПСВ сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в нидерланском Эйндховене завершился со счетом 1:1.
Первыми в этой игре забили гости. На 24-й минуте "шмелей" вывел вперед Дониелл Мален, воспользовавшись передачей Марселя Забитцера.
Однако во втором тайме хозяева поля сумели отыграться. На 56-й минуте Люк де Йонг реализовал пенальти – этот гол позволил нидерланскому клубу избежать поражения.
Обзор матча ПСВ – "Боруссия" Дортмунд
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между "Боруссией" и ПСВ состоится 13 марта в Дортмунде.
Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.
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