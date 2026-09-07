ПСВ — Шахтер: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" / © Associated Press

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В четверг, 10 сентября, донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против нидерландского ПСВ в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Филипс" в нидерландском городе Эйндховен. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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В прошлом сезоне "Шахтер" выступал в Лиге конференций, где остановился в полуфинале, уступив будущему победителю турнира английскому "Кристал Пэлас". В то время как ПСВ не сумел преодолеть основной этап Лиги чемпионов, заняв там 28-е место из 36 клубов.

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Прогноз букмекеров на матч ПСВ — Шахтер

Фаворитом матча букмекеры считают ПСВ. На победу чемпиона Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1,41. Ничья — 5,33. Выигрыш "горняков" — 6,00.

Отметим, что "Шахтер" в статусе чемпиона Украины напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов. Помимо ПСВ, соперниками "оранжево-черных" в борьбе за выход в плей-офф самого престижного еврокубка также станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

В чемпионате Украины дончане сейчас занимают второе место, имея 12 очков после пяти сыгранных матчей. В последнем поединке подопечные Арды Турана одержали волевую победу над "Карпатами" (2:1).

ПСВ идет вторым в чемпионате Нидерландов, набрав 13 очков за пять туров. В последнем матче эйндховенцы обыграли "Аякс" (3:1), за который дебютировал украинский вингер Виктор Цыганков.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов.

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