ПСВ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского ПСВ в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров "горняки" занимают 28-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка. Ранее действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1) и одержал победу над "Янг Бойз" (2:1).

ПСВ с 5 баллами находится на 24-й позиции турнирной таблицы ЛЧ. Действующий чемпион и текущий лидер чемпионата Нидерландов проиграл "Ювентусу" (1:3), сыграл вничью со "Спортингом" (1:1) и ПСЖ (1:1), а также разгромил "Жирону" (4:0).

Где смотреть матч ПСВ – Шахтер

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Прогнозы букмекеров на матч ПСВ – Шахтер

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают нидерландский клуб. На победу ПСВ можно поставить с коэффициентом 1,44. Ничья – 5,20. Выигрыш "Шахтера" – 7,00.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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