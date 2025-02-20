ПСВ в экстра-таймах неожиданно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (видео)

Нидерландский коллектив взял реванш у туринцев за поражение в первой встрече и прошел в 1/8 финала.

ПСВ одержал победу над "Ювентусом" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Филипс" в Эйндховене завершился со счетом 3:1 по итогам экстра-таймов.

Первая встреча между командами завершилась победой "Ювентуса" счетом 2:1. Основное время второго матча завершилось уже победой ПСВ со счетом 2:1.

На 53-й минуте за хозяев забил Иван Перишич. Туринцы ответили на 63-й минуте усилиями Тимоти Веа, но на 74-й минуте Исмаэль Сайбари нанес точный удар, который позволил нидерландскому коллективу перевести игру в экстра-таймы.

Там ПСВ забил решающий мяч – на 98-й минуте Райан Фламинго принес хозяевам путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, где они сыграют против лондонского "Арсенала" или миланского "Интера".

Обзор матча ПСВ – "Ювентус"

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

Читайте также:

ПСЖ феерически уничтожил "Брест" на пути в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Реал" с хет-триком Мбаппе разбил "Манчестер Сити" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Подножка в борьбе за титул: "Ливерпуль" потерял очки в яркой игре с "Астон Виллой" в АПЛ (видео)